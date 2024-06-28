Астроном Вибе прокомментировал результаты исследования астероида американским аппаратом

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В астероиде Бенну, который исследовал американский космический аппарат, найдены соединения фосфора, которые могут образовываться в водной среде. Это говорит о том, что либо сам астероид, либо его часть контактировала с жидкой водой.
Такое мнение высказал завотделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
Ранее сообщалось, что исследование образцов с астероида, собранных в ходе миссии OSIRIS-REx, показало наличие фосфата магния-натрия – вещества, которое на Земле встречается в минералах, геологических образованиях и живых организмах. Это открытие стало неожиданностью для учёных NASA.
По мнению исследователей, наличие фосфата магния-натрия говорит о том, что Бенну мог отколоться от планеты или луны, покрытой океаном. Кроме того, исследование подтвердило, что астероид богат углеродом, азотом и органическими соединениями, которые являются необходимыми компонентами жизни.
Более подробно об этом исследовании читайте на сайте.
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Ранее сообщалось, что исследование образцов с астероида, собранных в ходе миссии OSIRIS-REx, показало наличие фосфата магния-натрия – вещества, которое на Земле встречается в минералах, геологических образованиях и живых организмах. Это открытие стало неожиданностью для учёных NASA.
По мнению исследователей, наличие фосфата магния-натрия говорит о том, что Бенну мог отколоться от планеты или луны, покрытой океаном. Кроме того, исследование подтвердило, что астероид богат углеродом, азотом и органическими соединениями, которые являются необходимыми компонентами жизни.
«В данном случае речь о происхождении жизни не идёт. Это постепенное исследование различных химических соединений, которые могут быть связаны с жизнью, и того, как они распределены по Солнечной системе, как они там эволюционируют», – пояснил Вибе в беседе с Общественной Службой Новостей.Он назвал результат миссии интересным, но не согласился с тем, что он открывает перед человечеством новые горизонты. Ничего принципиально нового мы не узнали, пояснил учёный.
Более подробно об этом исследовании читайте на сайте.
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Лора Луганская