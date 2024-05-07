Посольство России высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос

Фото: istock / Михаил Руденко
Посольство РФ в ЮАР высмеяло сообщение НАСА в социальной сети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.
5 мая один из аккаунтов НАСА в X опубликовал запись, в котором сказан, что Шепард совершил первый пилотируемый полет в космос в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3». Аккаунт дипмиссии в ответ выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [астронавт Алан Шепард — ред], в цвете. 12 апреля 1961 года».
Шепард в ходе своего 15-минутного полета самостоятельно управлял кораблем, отклоняя нос капсулы в разные стороны и вращая корабль вдоль оси.
Полет Гагарина был автоматическим — все работало исправно и переходить на ручное управление не было необходимости. Но такая возможность во время миссии СССР 12 апреля предполагалась. Сам центр НАСА никакие детали в публикации не описывает.
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Шепард в ходе своего 15-минутного полета самостоятельно управлял кораблем, отклоняя нос капсулы в разные стороны и вращая корабль вдоль оси.
Полет Гагарина был автоматическим — все работало исправно и переходить на ручное управление не было необходимости. Но такая возможность во время миссии СССР 12 апреля предполагалась. Сам центр НАСА никакие детали в публикации не описывает.
Ранее в США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак