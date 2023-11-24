Атмосферное давление в Подмосковье побило рекорд 86-летней давности

В Подмосковье 24 ноября был побит рекорд 1973 года по атмосферному давлению. Показатели барометров опустились ниже отметки 719,7 мм рт столба, что соответствует давлению на высоте 300 м над уровнем моря, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.