Синоптик Вильфанд спрогнозировал заметный снег в столице

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что уже завтра в Москве выпадет достаточно снега.
«Воздух будет насыщен влагой. Поэтому уже вечером в Москве пойдет снег: сначала небольшой, потом усилится. Будет и ветер силой 15 м/с, и его порывы при таких осадках породят метель. Самый заметный снег упадет уже завтра днём, и связано это с тем, что город окажется в самом центре циклона с рекордно низким давлением внутри — 720 мм рт. ст.!» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.
Он добавил, что до конца месяца в Москве образуется достаточный слой снежного покрова, а погода будет напоминать январскую.
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Мелисса Тимофеева