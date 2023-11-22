Подмосковных дорожников перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Фото: Минтранс МО
Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Синоптики прогнозируют в Московской области до конца недели снегопады.
«Ночью на дорогах работали более 400 единиц спецтехники. Дорожные службы провели очистку и обработку противогололёдными материалами более 6,6 тыс км дорожной сети. Сейчас продолжается плановая противогололёдная обработка. Ведётся круглосуточный мониторинг обстановки, чтобы оперативно реагировать на изменения и обеспечить безопасное движение на дорогах Подмосковья», – сказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.По прогнозу метеорологов, сегодня в Московской области температура воздуха составляет -8°С. Ожидается небольшой снег. В Минтрансе призывают водителей быть особо внимательными в черте населённых пунктов, не спешить и ездить аккуратно.
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Лора Луганская