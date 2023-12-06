Австралийцы установили рекорд по количеству посещенных баров за сутки

Фото: istockphoto/AlexRaths
Два друга из Австралии за сутки посетили 99 пабов и стали рекордсменами.
UPI пишет, что 26-летние Гарри Курос и Джейк Лойтертон за 24 часа посетили 99 баров в Сиднее, выпив в каждом как минимум один напиток.
Друзья жалуются, что во время посещения баров они столкнулись с многочисленными проблемами. Например, в некоторых заведениях парням запрещали вести видеосъемку, в других заведениях отказывались обслуживать.
Читайте также:
Политолог Орлов: Ресторанам надо запретить выдавать винные карты с основным меню
Нескольким российским регионам предсказали сильные штормы
Дума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах и запрете мобильных
Друзья жалуются, что во время посещения баров они столкнулись с многочисленными проблемами. Например, в некоторых заведениях парням запрещали вести видеосъемку, в других заведениях отказывались обслуживать.
«К счастью, после переоценки нашего плана действий, нам удалось продолжить», —говорит Гарри.Рекордсмены хотели посетить 100 пабов, но немного ошиблись в подсчетах.
«Учитывая строгие законы Сиднея, мы поняли, что нам нужно избегать чрезмерного опьянения, чтобы нас пустили во все пабы», — говоррит Курос.Также мужчины вместе с рекордом собрали деньги для благотворительной организации, которая занимается исследованиями рассеянного склероза.
Читайте также:
Политолог Орлов: Ресторанам надо запретить выдавать винные карты с основным меню
Нескольким российским регионам предсказали сильные штормы
Дума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах и запрете мобильных
Мария Фирсова