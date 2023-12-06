Политолог Орлов: Ресторанам надо запретить выдавать винные карты с основным меню

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой запретить ресторанам предоставлять одновременно с основным меню перечень алкогольной продукции без особой просьбы гостей.
«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения нового регламента работы заведений общественного питания, в частности запрещающего предоставлять посетителю винную карту без его просьбы ознакомиться с ассортиментом алкогольной продукции», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.Читайте также:
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