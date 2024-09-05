Автоэксперт Буров раскрыл, как подготовить автомобиль к осени

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Руководитель маркетплейса, автоэксперт Сергей Буров заявил, что перед осенним сезоном лучше провести проверку технического состояния автомобиля.
В частности, он посоветовал проверить состояние тормозной системы машины.
Он добавил, что также стоит осмотреть качество шин, системы охлаждения, лакокрасочное покрытие, состояние стеклоочистителей.
Ранее автоэксперт и видеоблогер Александр Булкин заявлял, что для заработка денег на покупке автомобилей стоит инвестировать в перепродажу суперкаров.
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«В техцентре надо оценить, сможет ли аккумулятор выдержать повышенный уровень нагрузки. Если батарея обслуживаемая, проверить уровень и плотность электролита в ней поможет ареометр, если необслуживаемая — подойдет нагрузочная вилка. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуем ежедневно снимать его и заряжать специальным устройством для профилактики», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Он добавил, что также стоит осмотреть качество шин, системы охлаждения, лакокрасочное покрытие, состояние стеклоочистителей.
Ранее автоэксперт и видеоблогер Александр Булкин заявлял, что для заработка денег на покупке автомобилей стоит инвестировать в перепродажу суперкаров.
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Мелисса Тимофеева