Автоблогер Булкин раскрыл, в продажу каких авто можно инвестировать

Фото: iStock/Karlos Garciapons
Автоэксперт и видеоблогер Александр Булкин заявил, что для заработка денег на покупке автомобилей стоит инвестировать в перепродажу суперкаров.
При этом он уточнил нюанс такого инвестирования: лучше всего продавать такие машины лишь через 10 лет после приобретения.
Ранее Александр Булкин заявлял, что основная проблема электромобилей в России – неспособность таких машин преодолевать большие расстояния и совершать дальние поездки.
Читайте также:
Россиянам раскрыли фразу «опасного» объявления о продаже машины
Автоблогер Булкин назвал основную проблему электромобилей в России
Автоэксперт Титов раскрыл, какой авто можно купить за 1,5 млн руб
«Здесь речь про те самые редкие машины, которые со временем дорожают. Как правило, это культовые спорткары в родном состоянии и с минимальным пробегом. Купив сейчас условный Porsche 911, законсервировав лет на 10 — через 10 лет мы продадим его по очень высокой цене как коллекционный экземпляр», — пояснил в беседе с NEWS.ru Булкин.
Ранее Александр Булкин заявлял, что основная проблема электромобилей в России – неспособность таких машин преодолевать большие расстояния и совершать дальние поездки.
Читайте также:
Россиянам раскрыли фразу «опасного» объявления о продаже машины
Автоблогер Булкин назвал основную проблему электромобилей в России
Автоэксперт Титов раскрыл, какой авто можно купить за 1,5 млн руб
Мелисса Тимофеева