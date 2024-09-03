Россиянам рассказали о схемах обмана в автосалонах

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Автоюрист Николай Лагун заявил, что автосалоны могут проводить такие схемы обмана покупателей, как навязывание ненужных, но дорогих дополнительных условий.
«Для создания большей привлекательности продавцы указывают заниженную стоимость автомобиля, иногда рядом размещая ссылку на то, что это спецпредложение. Спецпредложение действует при определенных условиях. При приобретении автомобиля потребителям навязывают дополнительные услуги, которые в сумме могут составить до 50% от стоимости автомобиля», — пояснил в беседе с «Известиями» Лагун.
Также, по его словам, автосалоны могут навязывать клиентам выгодные для них финансовые продукты при покупке автомобиля в кредит.
До этого автоэксперт Владимир Сажин описал то, как решать проблему повышенной аварийности на определённых участках дороги.
«Если частые аварии на одном и том же месте, специальная комиссия проверяет и смотрит, как можно улучшить ситуацию. Либо поставить средства регулирования, либо поменять фазу, встать на место и проводить профилактическую беседу с автолюбителями», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее автоюрист Николай Лагун заявил, что фраза «сел и поехал» может говорить об опасном объявлении о продаже автомобиля, составленном перекупщиком.
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