Автоэксперт Крохмаль поддержал жёсткие меры к машинам с нечитаемыми номерами

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Автоэксперт, руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль назвал правильной меру по эвакуации автомобилей с нечитаемыми или закрытыми номерами.
Он отметил, что водители, которые из-за нарушений правил парковки и других пдд закрывают номера для неуплаты штрафов, уже являются потенциально опасными, поэтому заслуживают соответствующих мер наказания.
Кроме этого, он добавил, что если после эвакуации авто водитель в течение некоторого времени не приезжает за машиной, то её нужно утилизировать.
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«Это абсолютно оправданная система. Она себя показала и в других странах мира как эффективная. Если машина с нечитаемыми номерами, значит, она уже представляет угрозу. Нечитаемый номер вводит в заблуждение службы, которые контролируют, мониторят безопасную ситуацию на дорогах», — отметил в беседе с Pravda.Ru Крохмаль.
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Мелисса Тимофеева