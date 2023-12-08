Автоэксперт Бургазлиев допустил подорожание «Москвича» в 2024 году

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Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев заявил, что автомобили «Москвич» в 2024 году могут подорожать на 10%.
«Несмотря на неконкурентоспособность «Москвичей», цены на них, скорее всего, в 2024 году вырастут. На подорожание автомобилей сейчас сильнее всего влияет уровень инфляции в стране. «Москвичи» могут подорожать ориентировочно на 10%. Повышение цен может коснуться всех моделей бренда «Москвич», — пояснил в беседе с Газета.ру эксперт.
При этом, сама компания, которая производит машины, делает всё для того, чтобы цены оставались на прежнем уровне, считает эксперт.
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