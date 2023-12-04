Автоэксперт Кадаков заявил о росте продаж новых автомобилей в России

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Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что в России продажи новых автомобилей за 11 месяце этого года выросли на 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Если мы сравним эти результаты с 2021 годом, тоже не самым рекордным и сложным, то поймём, что до 2021 года нам ещё ехать и ехать. В этом году будет продано около 1 млн новых автомобилей, и это, конечно, намного меньше 2021 года, когда было продано почти 1,7 млн. <…> Дальнейший рост не будет таким заметным, каким был в течение этого года», — добавил в беседе с RT Кадаков.
Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов заявил, что наиболее распространёнными проблемами с машинами зимой являются запуск двигателя, а также примерзание дверей, замков и стёкол.
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