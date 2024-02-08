Автоэксперт Ломанов объяснил решение автозаводов сократить производство

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На автомобильном рынке наблюдается падение спроса из-за резко возросших цен на авто. Об этом «Радио 1» сообщил автоэксперт Андрей Ломанов.
Ранее «Интерфакс» писал, что российские автозаводы решили сократить производство на фоне снижения спроса.
По словам эксперта, цены на автомобили достигли критического максимума. Россияне не готовы покупать их из-за высокой стоимости и отсутствия льготных систем кредитования, которые были доступны раньше.
Ломанов подчеркнул, что сейчас россияне предпочитают пользоваться каршерингом, такси и общественным транспортом, поскольку покупка своей машины крайне невыгодна.
В связи с этим, производители автомобилей вынуждены сокращать объёмы производства, чтобы машины не копились на складах.
Вместе с тем, автоэксперт подчеркнул, что рынок в настоящее время находится в активной стадии развития. Многие бренды покинули Россию, но на смену им пришли другие. Однако далеко не у всех получается закрепиться, поскольку целью становится продажа, а не вклад в маркетинг, дилерскую сеть, обслуживание и склады. Из-за попытки быстро заработать деньги, такие производители не задержатся в России, добавил Ломанов.
Также специалист спрогнозировал дальнейшее состояние автомобильного рынка.
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По словам эксперта, цены на автомобили достигли критического максимума. Россияне не готовы покупать их из-за высокой стоимости и отсутствия льготных систем кредитования, которые были доступны раньше.
В связи с этим, производители автомобилей вынуждены сокращать объёмы производства, чтобы машины не копились на складах.
Вместе с тем, автоэксперт подчеркнул, что рынок в настоящее время находится в активной стадии развития. Многие бренды покинули Россию, но на смену им пришли другие. Однако далеко не у всех получается закрепиться, поскольку целью становится продажа, а не вклад в маркетинг, дилерскую сеть, обслуживание и склады. Из-за попытки быстро заработать деньги, такие производители не задержатся в России, добавил Ломанов.
Также специалист спрогнозировал дальнейшее состояние автомобильного рынка.
«Цены на автомобили существенно вверх расти уже не будут. Но и нет никаких причин для какого-то серьёзного снижения, поскольку глобальной локализации производств на рынке не происходит. Она есть, конечно же, но это не даёт возможности очень сильно снизить цены на автомобили, поэтому они будут примерно на том же уровне», – заключил собеседник «Радио 1».Читайте также:
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Анастасия Чинкова