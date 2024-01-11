«АвтоВАЗ» планирует выпустить новый бренд автомобилей

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Российская компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года запустить новый бренд автомобилей. Об этом сообщил президент автоконцерна Максим Соколов в ходе презентации с планами на предстоящие годы.
Отмечается, что «АвтоВАЗ» намерен продавать иностранные модели в сегментах C и D под новым брендом. В настоящий момент компания не разглашает названия новых партнёров.
Соколов в ходе презентации подчеркнул, что по итогам прошлого года продажи автомобилей Lada выросли почти в два раза, достигнув отметки в 352,6 тысяч машин. За последние 20 лет деятельности доля предприятия на отечественном рынке достигла рекордных 35%.
Также президент автоконцерна привёл статистику, согласно которой поставки автомобилей в другие страны сократились в 2,7 раза, до 6,5 тысяч машин.
Соколов пообещал, что в ближайшее время компания не собирается повышать стоимость своей продукции. Если в дальнейшем цены и повысятся, то только в пределах инфляции.
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Соколов в ходе презентации подчеркнул, что по итогам прошлого года продажи автомобилей Lada выросли почти в два раза, достигнув отметки в 352,6 тысяч машин. За последние 20 лет деятельности доля предприятия на отечественном рынке достигла рекордных 35%.
Соколов пообещал, что в ближайшее время компания не собирается повышать стоимость своей продукции. Если в дальнейшем цены и повысятся, то только в пределах инфляции.
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Анастасия Чинкова