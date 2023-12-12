Автоэксперт Моржаретто: Автосервисы обычно отказывают в ремонте деталей

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Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил, что автосервисы, как правило, отказывают в починке или восстановлении деталей автомобиля.
«Часто, если это фирменный сервис высокого уровня, то он отказывается от ремонта или восстановления деталей, даже если их неисправность незначительна. Так, предлагают поставить новый стартер, хотя в нём достаточно заменить щетки. Аналогично поступают и с генераторами», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Моржаретто.
Он отметил, что такая практика сложилась из-за внедрения европейской системы починки с полной заменой узлов. Однако, по словам специалиста, из-за долгого ожидания новых деталей такая практика будет постепенно изменяться.
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Мелисса Тимофеева