Автоэксперт дал советы, как экономить топливо в дальних поездках

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Автомобильный эксперт Дмитрий Попов назвал несколько способов, как можно сэкономить топливо во время езды за рулём.
«Во-первых, нужно плавно стартовать, а потом делать долгие плавные снижения скорости перед теми местами, где надо останавливаться. Плавное начало движения и торможение экономят топливо», — отметил Попов в беседе с RT.
Он также добавил, что топливо оптимально расходуется при скорости движения 110—120 км/ч. А на более высокой скорости расход может увеличиться в два раза.
Попов также посоветовал заправляться на проверенных заправках, поскольку качество бензина напрямую влияет на расход.
В свою очередь директор производства ГК Forsage Алексей Павлович рассказал «Известиям» о последствиях использования поддельного машинного масла.
«Последствия использования подделок редко проявляются моментально. Для частного водителя это может обернуться внеплановым ремонтом. А для владельцев автопарков, агропредприятий и логистических компаний — значительными затратами на обслуживание, простои техники и снижение ресурса оборудования», — пояснил эксперт.
Он порекомендовал покупать масло в проверенных магазинах, а также оценивать внешний вид упаковки, крышек и маркировки.
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