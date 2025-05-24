Эксперт предсказал значительный рос цен на такси

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Новый закон о локализации автомобилей в такси может привести к росту стоимости поездок на 20-30%. Об этом заявил основатель таксопарка STAX Стас Еговцев.
Прежде всего цены на такси будут увеличены в крупных городах. На это влияет то, что сейчас не имеется в достаточном наличии автомобилей, соответствующих необходимым требованиям. В связи с этим будет увеличен спрос на разрешенные машины и время на обновление парка авто.
Данное явление будет продолжаться ближайшие год-два. После окончания процесса локализации стоимость поездок вновь снизиться, уже на 10-20%.
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«Все эти факторы могут создать временный дефицит машин — особенно в часы пик и в регионах, где парк медленно обновляется. Как результат — чуть выше тарифы, немного дольше ожидание машины», — делится Еговцев с агентством «Прайм».
Данное явление будет продолжаться ближайшие год-два. После окончания процесса локализации стоимость поездок вновь снизиться, уже на 10-20%.
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Иван Мусатов