Россиянам рассказали, сколько часов нельзя садиться за руль после употребления алкоголя

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Бокал вина или бутылка пива накануне поездки может обернуться штрафом, лишением прав или даже уголовной ответственностью. О том, сколько нужно подождать после употребления алкоголя, чтобы снова сесть за руль, пишет Pravda.ru.
Алкоголь начинает действовать уже через 5-10 минут после употребления. Уточняется, что водитель считается нетрезвым, если содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает 0,16 мг/л, а в крови — 0,35 г/л.
Если показатель превышает норму, то автомобилисту грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении гражданина могут оштрафовать на 300 тыс рублей и арестовать.
Эксперты рекомендуют не садиться за руль минимум 24 часа после употребления алкогольных напитков. Только это дает реальную гарантию, что гражданин не нарушит закон.
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Если показатель превышает норму, то автомобилисту грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении гражданина могут оштрафовать на 300 тыс рублей и арестовать.
«Главная ошибка — думать, что опьянение уже прошло, если вы "чувствуете себя нормально"», — информирует Pravda.ru.
Эксперты рекомендуют не садиться за руль минимум 24 часа после употребления алкогольных напитков. Только это дает реальную гарантию, что гражданин не нарушит закон.
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Екатерина Коршунова