Автограф лидера «Сектора газа» Юрия Хоя продают за 2,5 млн рублей

24 мая 2026, 00:40

Житель Воронежа хочет продать автограф лидера «Сектора газа» за 2,5 млн рублей

В Воронеже на сайте бесплатных объявлений появился необычный лот. Автограф лидера группы «Сектор газа» Юрия Клинских (Хоя) выставили на продажу за 2,5 млн рублей, пишет Телеграм-канал «Плохие новости».





Объявление разместили 8 мая, и за короткое время оно набрало почти шесть тысяч просмотров. Продавец утверждает, что подпись подлинная, а сам автограф он получил 22 августа 1992 года на концерте в Невинномысске.



«Для коллекционеров хорошая вещь, с годами становится дороже», — говорится в объявлении.