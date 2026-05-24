Автограф лидера «Сектора газа» Юрия Хоя продают за 2,5 млн рублей

Житель Воронежа хочет продать автограф лидера «Сектора газа» за 2,5 млн рублей
В Воронеже на сайте бесплатных объявлений появился необычный лот. Автограф лидера группы «Сектор газа» Юрия Клинских (Хоя) выставили на продажу за 2,5 млн рублей, пишет Телеграм-канал «Плохие новости».
Объявление разместили 8 мая, и за короткое время оно набрало почти шесть тысяч просмотров. Продавец утверждает, что подпись подлинная, а сам автограф он получил 22 августа 1992 года на концерте в Невинномысске.
«Для коллекционеров хорошая вещь, с годами становится дороже», — говорится в объявлении.Автор готов предоставить автограф для независимой экспертизы на подлинность. Однако в этом случае все расходы на проверку лягут на потенциального покупателя.