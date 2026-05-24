Витас потребовал 500 тысяч рублей за эксклюзивный комментарий о своем здоровье
Журналистка издания Super обратилась к музыкальному исполнителю Витасу с просьбой прокомментировать его свое состояние здоровья. За эксклюзивную информацию он выставил весьма внушительный ценник.
Недавно артист, известный как первый в истории российского шоу‑бизнеса «певец‑амфибия», опубликовал в сети ролик из больницы. Витас записал видеообращение, находясь под действием наркоза, и перепугал своих поклонников.
Издание Super решило выяснить, что произошло с легендой 90‑х и обратилось к представителям артиста за комментарием. Однако в ответ журналисты получили предложение оплатить эксклюзив за 500 тысяч рублей.
Ранее дочь телеведущей Марии Шукшиной рассказала о пластических операциях и конфликте с матерью. Ее слова прозвучали в эфире программы «Прямой эфир».
Читайте также: