Анна Шукшина рассказала о пластических операциях и конфликте с матерью

23 мая 2026, 22:53

Анна Шукшина (Фото: Instagram*/anna__shukshina)

Дочь актрисы и телеведущей Марии Шукшиной Анна впервые подробно рассказала о своей трансформации и кардинальной смене имиджа. За последние годы она превратилась из хрупкой девушки в обладательницу рельефной атлетичной фигуры с низким голосом.





В эфире программы «Прямой эфир» Анна подчеркнула: никакой магии — только жёсткая самодисциплина, спорт и строгий контроль питания. Она признаётся, что с пониманием относится к тем, кто пострадал от неудачной пластики, но уверена, что хирургия не заменит работу над собой.



Регулярные тренировки и постоянство дают результат, недоступный самому известному пластическому хирургу. При этом собеседница не скрывает, что раньше делала липофилинг, однако затем полностью пересмотрела образ жизни, сделав ставку на спорт.



На реплику о том, что у жителей регионов меньше возможностей для фитнеса, чем в Москве, Шукшина ответила — она сама воспитывает ребёнка одна и знает, как трудно выкроить время. Главное, по её мнению, — желание и системный подход.



Особо острой темой стал разрыв с матерью. Анна сообщила, что Мария Шукшина не приняла её перемен, и они практически не общаются уже несколько лет. Тем не менее дочь надеется восстановить контакт и даже готова лично тренировать маму, если та изменит отношение к её новому образу жизни.



