Автопробег «Города-герои — города Героев» пройдет по маршрутам боевой славы России и Беларуси

23 июня 2026, 13:49

Участники автопробега «Города-герои — города Героев» посетят 11 городов-героев

Фото: Istock / Scharfsinn86

С 22 июня по 3 июля 2026 года состоится патриотический автопробег «Города-герои — города Героев. Дорогами народных ополченцев», посвящённый 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили организаторы.