Автопробег «Города-герои — города Героев» пройдет по маршрутам боевой славы России и Беларуси
С 22 июня по 3 июля 2026 года состоится патриотический автопробег «Города-герои — города Героев. Дорогами народных ополченцев», посвящённый 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили организаторы.
Проект направлен на сохранение исторической памяти, популяризацию маршрутов воинской славы и увековечение подвига защитников Отечества.
Маршрут автопробега охватит 11 городов-героев России и Беларуси. Участники проедут по трём направлениям — северному, западному и южному, посетив Москву, Мурманск, Санкт-Петербург, Минск, Брест, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград и другие города, связанные с героическими страницами истории страны. Старт запланирован у памятника 21-й дивизии народного ополчения в Москве, а завершится акция 3 июля торжественным мероприятием у этого мемориала.
В автопробеге примут участие Герои Советского Союза и России, ветераны специальной военной операции, представители общественных организаций, волонтёры, депутаты, журналисты и студенты-спасатели. Колонна будет передвигаться на автомобилях марки «Москвич».
По пути следования запланированы митинги, церемонии возложения цветов, встречи с участниками автопробега, показы художественного фильма о Московском народном ополчении, а также просветительские акции для молодёжи, посвящённые истории Великой Отечественной войны и народного добровольчества.
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