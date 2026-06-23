В Павловском Посаде поздравили стобалльников ЕГЭ по русскому языку

23 июня 2026, 12:36

Фото: istockphoto.com/sengchoy

Четыре выпускника школ Павлово-Посадского округа сдали единый госэкзамен по русскому языку на 100 баллов. Об этом написал в своих соцсетях временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Балашов.





Высшие баллы получили ученица школы №14 Арина Салмова, Роман Шахиджанов из школы №10, Анастасия Таганова из школы №18 и Анна Курдюкова из лицея №2.





«Дорогие ребята, вы доказали, что упорство и любовь к родному языку творят настоящие чудеса! Я уверен, что это только начало большого пути. Впереди у наших выпускников блестящее будущее, и пусть оно будет таким же ярким, как сегодняшние результаты!» — пожелал Сергей Балашов.