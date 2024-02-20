Автор Ждуна предъявила сотни исков за незаконное использование его образа

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Автор скульптуры Ждуна, ставшего мемом на просторах интернета, голландская художница Маргрит ван Бреворт, через российскую компанию «Си ди лэнд контакт» борется за соблюдение авторских прав на свой знаменитый образ.
Художник уже подала около 500 исков в отношении лиц и организаций, незаконно использовавших образ Ждуна, пишет Telegram-канал Shot.
В списке ответчиков оказались как мелкие блогеры с небольшим количеством подписчиков, так и крупные медиакомпании, такие как НТВ. Правообладатели обвиняют их в использовании образа в своих публикациях, коммерческих материалах и телевизионных программах без согласия и соответствующих отчислений.
Общая сумма требований в рассматриваемых 50 судебных делах превышает 48 миллионов рублей. Самым громким стало дело против блогера Дмитрия Портнягина. Изначально правообладатели подали иск на пять миллионов рублей, однако суд отказал в его удовлетворении. После этого Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск, обязав блогера выплатить компенсацию в размере 46 тысяч рублей. Однако правообладателей такой вердикт не удовлетворил, и они подали апелляцию. В результате суд постановил, что Портнягин даже эту сумму не должен выплачивать.
Российская компания «Си ди лэнд контакт» заключила договор с Маргрит ван Бреворт в 2017 году и обладает исключительными правами на использование образа Ждуна на территории Российской Федерации.
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В списке ответчиков оказались как мелкие блогеры с небольшим количеством подписчиков, так и крупные медиакомпании, такие как НТВ. Правообладатели обвиняют их в использовании образа в своих публикациях, коммерческих материалах и телевизионных программах без согласия и соответствующих отчислений.
Российская компания «Си ди лэнд контакт» заключила договор с Маргрит ван Бреворт в 2017 году и обладает исключительными правами на использование образа Ждуна на территории Российской Федерации.
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Сергей Калугин