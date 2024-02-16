Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

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Таганский суд Москвы отклонил иск на один миллиард долларов к компании МТС из-за «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что исковое заявление подал Александр Трещёв. Он потребовал МТС компенсировать один миллиард долларов за «голую вечеринку» в московском клубе «Мутабор». Сумму он просил перевести в госфонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Судья Ольга Синельникова, зачитывающая решение, постановила отказать в удовлетворении иска.
Сам Трещёв не присутствовал на заседании, ранее настаивая на его переносе. Однако в этом ему отказали.
Также в настоящее время суд рассматривает иск некоего Олега Останина, который также требует компенсацию от МТС, но уже в размере 10 миллионов рублей.
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Судья Ольга Синельникова, зачитывающая решение, постановила отказать в удовлетворении иска.
Также в настоящее время суд рассматривает иск некоего Олега Останина, который также требует компенсацию от МТС, но уже в размере 10 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова