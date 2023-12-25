Авторы в соцсети «ВКонтакте» заработали 5,5 млрд рублей за 2023 год

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Авторы контента в соцсети «ВКонтакте» за 2023 год заработали 5,5 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.
Сообщается, что на 56% возросло количество пользователей, напрямую отправляющих пожертвования авторам. Инструментом финансовой поддержки соцсети является VK Donut, на данный момент он используется сообществами в несколько раз больше чем год назад.
За 12 месяцев данный инструмент помог создателям контента в общей сумме заработать 780 миллионов рублей. Что касается просмотров видеороликов, то их число увеличилось на 25%.
Ранее сообщалось, что российский дизайнер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну социальной сети «ВКонтакте».
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За 12 месяцев данный инструмент помог создателям контента в общей сумме заработать 780 миллионов рублей. Что касается просмотров видеороликов, то их число увеличилось на 25%.
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Екатерина Коршунова