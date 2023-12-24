Сын экс-сенатора рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой

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Сын покойного сенатора из Совета Федерации Владислав Тюльпанов признался, что живет с одной из главных порнозвезд России Катей Самбукой. Об этом сообщает «МК».
Отношения пары завязались в тот момент, когда Владислав стал знаменитым и отправил порнозвезде сообщение в соцсетях. Тюльпанов также отрицает порно-карьеру Самбуки. Он отметил, что эротическая деятельность девушки не имеет для него никакого значения, так как с такой девушкой он всегда хотел строить отношения и семью.
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