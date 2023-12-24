На Соборной площади Главного храма ВС РФ открылся фестиваль «Наша зима»

Фото: организаторы фестиваля
Сегодня, 24 декабря, на Соборной площади Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил России открылся Зимний фестиваль «Наша зима». Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что утро фестиваля началось с веселого катания всеми желающими на катке, после чего стартовала конкурсная программа, спектакль для детей и выступление фольклорного коллектива. По случаю открытия зимнего фестиваля состоялась торжественная церемония открытия и ледовое шоу.
Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова, Дед Мороз и Снегурочка торжественно зажгли огни на главной ёлке Минобороны на катке, а первое катание открыли профессиональные фигуристы.
Фестиваль «Наша Зима» продлится с 24 декабря 2023 года по 25 февраля 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Пушкино и Ивантеевке состоялось торжественное открытие двух ледовых арен. Новые катки с искусственным льдом открылись в день проведения областного мероприятия «Ретропраздник «12 месяцев» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и при поддержке Министерства благоустройства региона.
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Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова, Дед Мороз и Снегурочка торжественно зажгли огни на главной ёлке Минобороны на катке, а первое катание открыли профессиональные фигуристы.
Ранее сообщалось, что в Пушкино и Ивантеевке состоялось торжественное открытие двух ледовых арен. Новые катки с искусственным льдом открылись в день проведения областного мероприятия «Ретропраздник «12 месяцев» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и при поддержке Министерства благоустройства региона.
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Екатерина Коршунова