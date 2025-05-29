Автоюрист напомнил о лекарствах, после приема которых нельзя садиться за руль
Автоюрист Воропаев: после приема корвалола нельзя садиться за руль
В России есть широкий перечень лекарственных препаратов, после употребления которых нельзя садиться за руль. Он прописан в постановлении правительства РФ № 681. Об этом рассказал автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.
«В постановлении указаны в основном наркотические, сильнодействующие, токсические и иные одурманивающие вещества. К примеру, там есть фенобарбитал, который содержится в общеизвестных "Корвалоле" и "Валокордине"», — пояснил Воропаев в разговоре с «Москвой 24».
Если при медосвидетельствовании в крови будет обнаружен фенобарбитал, то водитель признаётся виновным в нарушении.
В беседе с RT автоюрист отметил, что препараты для эпилептиков не подпадают под действие постановления, однако они замедляют реакцию водителей.
«Конституционный суд в 2022 году постановил, что водители, у которых обнаружены такие препараты, ответственности не несут», — заключил Воропаев.
Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому водителям, управляющим транспортом в состоянии опьянения, вызванного лекарствами, будет назначаться административная ответственность.