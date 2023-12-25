Врач Нилова назвала возраст, когда нужно планово посещать кардиолога

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Врач-кардиолог, эксперт ультразвуковой диагностики клиники Тверского ГМУ Оксана Нилова рекомендовала людям старше 40 лет посещать кардиолога для проверки здоровья.
«Подлежат плановым осмотрам, если мы говорим про мужчин, пациенты старше 40 лет. Если мы говорим про женщин, то в том числе и 40+, и также пациентки с ранней менопаузой – они больше всего рискуют», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Нилова.
Кроме этого, регулярные осмотры у врачей необходимы людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.
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Мелисса Тимофеева