Это опасно: кардиолог призвал запретить продажи корвалола и валокордина

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В России предложили ограничить продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта, включая корвалол и валокордин. Их предлагают продавать в определённые часы по аналогии с алкоголем. Об этом говорится в докладе «Демография 2030», опубликованном на сайте Общественной палаты РФ.
Однако доктор медицинских наук, врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев и вовсе призвал запретить продажу этих препаратов. В беседе с «Радио 1» он рассказал об опасности корвалола и валокордина при сердечных заболеваниях.
Специалист подчеркнул, что в России препараты не изымают с полок аптек, поскольку в обществе живёт миф о пользе корвалола и валокордина при болезнях сердца. Но официально эти препараты не относятся к сердечным препаратам и могут навредить при серьёзных заболеваниях.
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«Эти препараты нужно запретить к продаже. Основу этих так называемых лекарств составляет фенобарбитал, который долгие годы использовался как снотворное средство. Но потом, когда начали его тестировать, количество побочных эффектов этого лекарственного препарата превысило всевозможные обозримые величины, поэтому во всём мире его запретили, но не у нас», — отметил кардиолог.
«Основу этих веществ составляют снотворные и седативные лекарства, и на сосуды сердца никакого влияния они не оказывают. Я считаю, что даже опасно принимать такие препараты при истинных сердечных приступах. Принимая их, человек успокаивается, боль нивелируется, а процесс продолжается, это может закончиться трагически», — заключил Юрий Конев.Читайте также:
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