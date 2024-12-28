Автоюрист рассказал, что изменится для водителей в 2025 году

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Автоюрист Лев Воропаев перечислил изменения для водителей, которые введут после Нового года. С 1 января 2025 года, отметил он, подорожают штрафы и снизится скидка за своевременное их погашение, а также появится возможность снять автомобиль с учета онлайн, а производство в отношении штрафов может стать электронным.
«Предполагается, что если новый собственник авто заключает договор купли-продажи с помощью портала госуслуг, то прекращение регистрации транспортного средства предыдущий собственник может осуществить незамедлительно, а не дожидаясь 10 дней, как это на сегодняшний момент действует», — поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время стало известно, что за 11 месяцев 2024 года количество ДТП в местах концентрации аварий в Подмосковье снизилась на 61%, а число погибших и раненых — на 71% и 55% соответственно. Как сообщает АГН «Москва», в региональном минтрансе такие изменения связывают с увеличением числа дорожных камер.
«Подчеркивается, что каждое ДТП с погибшими и ранеными, произошедшее в регионе, оперативно анализируется на специальной комиссии, после чего принимаются решения о необходимости проведения мероприятий в местах аварий, чтобы не допустить повторных аварий», — пишет агентство.Читайте также:
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