Загруженность подмосковных дорог утром 28 декабря составила два балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Дороги Московской области утром последнего рабочего дня уходящего года, 28 декабря, оказались практически свободны, из загруженность оценивается на два балла по десятибалльной шкале, при этом на трёх шоссе наблюдаются пробки при проезде по направлению к столице, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на Пятницком, Варшавском и Ленинградском шоссе», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало свыше 749 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В министерстве призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.
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Лев Каштанов