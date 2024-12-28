Пассажиры Мострансавто за год увеличили количество поездок на 15%

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Пассажиры автобусов Мострансавто с начала года совершили более 488 млн поездок. Это на 15% больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Больше всего поездок с начала года оплачено социальными картами – по ним зафиксировали 229 млн операций. Свыше 156 млн транзакций пассажиры совершили с помощью банковских карт. А по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» было совершено 69 млн и 33 млн поездок соответственно», – рассказали в министерстве.Там добавили, что пассажирам автобусов Мострансавто доступно четыре способа безналичной оплаты проезда – банковскими, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.
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Лора Луганская