Автоюрист Славнов заявил о недопустимости самозахвата общедомовой парковки

Фото: istockphoto.com/JaysonPhotography
Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что общедомовой парковочной территорией вправе пользоваться все граждане, живущие в доме, а захватывать какое-либо место недопустимо.
Он отметил, что бороться с самозахватчиками машиномест можно с помощью диалога или обращения в местную администрацию.
Ранее сообщалось, что в Торгово-развлекательном центре «Академический» в Екатеринбурге стоимость парковки подняли до 80 тысяч рублей за ночь.
Читайте также:
Екатеринбургский ТРЦ повысил стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь
У воинской части Софринской бригады в Ашукино построили крупную парковку
В Госдуме предложили давать скидку при быстрой оплате штрафа за парковку
«Пишется заявление в администрацию района, города или поселения. Администрация на это реагирует, приходит, снимает или спиливает болгаркой все незаконно установленные сооружения, и все граждане этого дома снова могут пользоваться своей общей придомовой территорией», —прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Славнов.
Читайте также:
Екатеринбургский ТРЦ повысил стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь
У воинской части Софринской бригады в Ашукино построили крупную парковку
В Госдуме предложили давать скидку при быстрой оплате штрафа за парковку
Мелисса Тимофеева