Екатеринбургский ТРЦ повысил стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь

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В Торгово-развлекательном центре «Академический» в Екатеринбурге стоимость парковки подняли до 80 тысяч рублей за ночь. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на заявление представителей NHW.
Отмечается, что данная мера была принята на период штормового предупреждения и заморозков. Так, стоимость парковки с 00:00 до 08:00 утра час обойдется в 10 тысяч за час. Итого стоимость парковки за ночь поднялась до 80 тысяч рублей за ночь.
Для посетителей кинотеатра и ресторана правила парковки остались прежними.
Представитель торгового центра порекомендовали не оставлять автомобили в паркинге на ночь.
Ранее владелец ТЦ в Екатеринбурге рассказал, почему на медиаэкране показывали умершую женщину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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