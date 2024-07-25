«Бабушек в тюрьму?»: Адвокат объяснил запрет выращивать мяту и шалфей на даче

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Выращивание запрещенных растений, таких как шалфей предсказателей и мята полевая, может обернуться для российских дачников штрафами до 300 тысяч рублей или даже тюремным заключением на срок до двух лет. Об этом сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» заявил, что запрет таких растений вызывает много вопросов.
Он выразил недоумение, описывая возможную ситуацию на какой-нибудь загородной даче.
По его словам, не на том сделан акцент и подобное может дискредитировать постановления Правительства и законодательства РФ.
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«Да, действительно, может грозить и уголовная ответственность. Я считаю, что это недопустимая история, и проблема в том, что должным образом не обсуждаются законопроекты. Теперь существует угроза того, что люди, которые не имеют никакого отношения к производству наркотических веществ, обычные бабушки-дачницы могут оказаться виноваты. Они выращивают для красоты или для пищевой промышленности, кто-то чай заваривает в конце концов. Кто будет разбираться, какой это вид мяты?», — сказал эксперт.
Он выразил недоумение, описывая возможную ситуацию на какой-нибудь загородной даче.
«Наверное, адекватные полицейские не посадят бабушку за какую-нибудь мяту. Я надеюсь, что они не такие товарищи. Но могут появиться и неадекватные люди. Или соседи отомстят друг другу, нажалуются на выращивание запрещенных растений, и придет полиция. По закону можно привлечь к ответственности любого человека, который выращивает», — поделился адвокат.
По его словам, не на том сделан акцент и подобное может дискредитировать постановления Правительства и законодательства РФ.
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Анастасия Бондарева