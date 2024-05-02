Озвучено главное отличие борщевика от других растений

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Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что борщевик от других растений отличают зубчатые листья.
Кроме этого, определить растение можно с помощью характерных для него соцветий, похожих «на зонтики».
Ранее в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области сообщили, что дачник может быть привлечён к административной ответственности за нарушения ряда правил. Так, за нарушение пункта 10 Правил пожарной безопасности в лесах жителям грозит штраф до 30 тыс. рублей.
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«У борщевика большие зеленые и глубоко разрезанные листья зубчатой формы. Борщевик отличается быстрым и активным ростом, что делает его сравнительно выше других растений в саду или огороде. Ещё одним характерным признаком борщевика являются его соцветия. Белые или желтые цветы борщевика собираются в соцветия, похожие на зонтики», — объяснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.
Ранее в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области сообщили, что дачник может быть привлечён к административной ответственности за нарушения ряда правил. Так, за нарушение пункта 10 Правил пожарной безопасности в лесах жителям грозит штраф до 30 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева