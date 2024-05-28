Россиянам назвали растения на участке, за которые могут оштрафовать или арестовать

Фото: istock / Abdulkadir ARSLAN
Российских садоводов в этом могут оштрафовать за выращивание на участке борщевика, наркосодержащих растений, а также картофеля с целью продажи. Об этом рассказали юристы в беседе с РИА Недвижимость.
Собственникам участков, нарушающих правила борьбы с растениями-сорняками, грозит административное наказание по статье 10.1 КоАП РФ в виде штрафа для физических лиц в размере от 300 до 500 рублей. Обычно речь идет о борщевике Сосновского, пояснила юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.
В свою очередь, юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина предупредила, что в конкретных регионах санкции могут отличаться. К примеру, в Москве отсутствие мер по удалению борщевика чревато штрафом в размере от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.
В Московской области с 1 марта вступили в действие новые штрафы за нескошенный борщевик, которые варьируются для физлиц от 20 до 50 тысяч рублей, отметила по член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.
Чтобы избежать штрафа, владельцу земли необходимо доказать, что он хоть безуспешно, но пытался убрать вредоносное растение. Для этого нужно иметь в распоряжении договор, подписанный с компанией, которая обрабатывала участок, а также акты выполненных работ.
За выращивание наркосодержащих растений может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток по статье 10.5.1 КоАП РФ. В 2024 году в перечень таких растений традиционно входят конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, мак снотворный, а также недавно добавленная ипомея трехцветная, известная как вьюнок.
В случае выращивание вышеназванных растений в крупном и особо крупном размере, можно лишиться свободы на срок от двух до 8 лет по статье 231 УК РФ.
Помимо этого, дачники, которые выращивают картофель на продажу из собственных клубней, могут получить штраф до 500 рублей за нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений по статье 10.12 КоАП РФ, добавила Асабина.
Читайте также:
«Иви.ру» оштрафовали на 1,2 миллиона рублей за распространение фильмов о ЛГБТ*
Психолог Дугенцова заявила о вреде электронных книг для детей
Воробьёв рассказал о совместных проектах Московской области и Узбекистана
*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
В свою очередь, юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина предупредила, что в конкретных регионах санкции могут отличаться. К примеру, в Москве отсутствие мер по удалению борщевика чревато штрафом в размере от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.
В Московской области с 1 марта вступили в действие новые штрафы за нескошенный борщевик, которые варьируются для физлиц от 20 до 50 тысяч рублей, отметила по член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.
Чтобы избежать штрафа, владельцу земли необходимо доказать, что он хоть безуспешно, но пытался убрать вредоносное растение. Для этого нужно иметь в распоряжении договор, подписанный с компанией, которая обрабатывала участок, а также акты выполненных работ.
За выращивание наркосодержащих растений может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток по статье 10.5.1 КоАП РФ. В 2024 году в перечень таких растений традиционно входят конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, мак снотворный, а также недавно добавленная ипомея трехцветная, известная как вьюнок.
В случае выращивание вышеназванных растений в крупном и особо крупном размере, можно лишиться свободы на срок от двух до 8 лет по статье 231 УК РФ.
Помимо этого, дачники, которые выращивают картофель на продажу из собственных клубней, могут получить штраф до 500 рублей за нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений по статье 10.12 КоАП РФ, добавила Асабина.
«Дело в том, что закон предписывает приобретать картофель для посева с целью дальнейшей продажи урожая в специально предназначенных для этого магазинах. Эта норма не затрагивает тех, кому овощи с огорода нужны исключительно для личного потребления», — пояснила эксперт.
Читайте также:
«Иви.ру» оштрафовали на 1,2 миллиона рублей за распространение фильмов о ЛГБТ*
Воробьёв рассказал о совместных проектах Московской области и Узбекистана
*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
Алина Юрчак