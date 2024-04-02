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Байден оправдался за день трансгендеров в Пасху

Байден заявил, что не он объявлял день трансгендеров в пасхальное воскресенье
02 апреля 2024, 00:04
kremlin

kremlin

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ответ на критику насчет установления им же «дня видимости трансгендеров» в один день с пасхальным воскресеньем заявил, что он этого не делал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.
Ранее Байден объявил 31 марта «днем видимости трансгендеров» (день поддержки сменивших пол людей, защиты их от насилия и дискриминации). Такое решение подверглось критике со стороны избирательного штаба экс-президента США Дональда Трампа, а также спикера нижней палаты конгресса Майка Джонсона.

Джонсона, в частности, назвал это «возмутительным».


Байден, парируя критику Джонсона, ответил, что совершенно неосведомлен насчет ситуации. А на уточняющий вопрос журналистов и вовсе ответил: «я этого не делал».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позже заявила, что празднование «дня трансгендера» и католической Пасхи выпало на одно число случайно.

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В России предложили увеличить штрафы для дебоширов в самолете
02 апреля 2024, 00:39

Фото: iStock/ AlxeyPnferov

Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект об усилении административной ответственности за противоправные действия пассажиров на борту самолета, передает RT.
Депутаты предложили увеличить штраф за курение на борту от 3 тыс. до 5 тыс. руб., за невыполнение требований командира воздушного судна — от 8 тыс. до 12 тыс. руб., за мелкое хулиганство — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., за нахождение на борту в состоянии опьянения — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Парламентарии объясняют, что противоправные действия пассажиров самолёта представляют серьёзную угрозу безопасности полёта. Из-за них рейсы могут задерживать или наоборот — совершаться незапланированные посадки воздушного судна, что влечет за собой непредвиденные расходы для авиакомпаний.


«Обратили внимание, что достаточно приличное количество правонарушений совершается, но штрафы в этой части достаточно маленькие. Никого не останавливают. Поэтому предложено штрафы заметно увеличить для дебоширов», — заявил инициатор проекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Документ направлен на отзыв в правительство.

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#самолёты
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В Москве зафиксирован новый температурный рекорд
02 апреля 2024, 00:18

Фото: iStock/ yulenochekk

Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, 1 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
В этот день столбик термометра поднялся в столице к отметке 21,6℃.

Рекорды также обновились в подмосковных Можайске и Коломне, где температура составила 21,2℃ и 20,4℃ соответственно.

До этого рекордно теплым 1 апреля было в 1983 году, когда столбики термометров поднялись до 17,8℃.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что во вторник, 2 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до 22℃. Он отметил, что такие рекордные летние температуры в Центральной и Южной частях России в начале апреля ещё ни разу не наблюдали за весь период регулярных метеоизмерений.

В середине недели погода начнёт ухудшаться – ожидаются ливни, усиление ветра и температура, не превышающая 9℃.

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#погода
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Россиян предупредили о случаях, когда могут отказать в пенсии
Юрист Русяев: Отказать в страховой пенсии могут при нехватке стажа
01 апреля 2024, 23:43

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Юрист Илья Русяев заявил, что гражданину России могут отказать в выплате страховой пенсии в случае, если у россиянина не хватает положенного стажа работы.
В частности, отказ может прийти гражданину в случае его рабочего стажа менее 15 лет.

«Также нехватка пенсионных баллов, количество которых напрямую зависит от размера официальной заработной платы и сумм уплаченных работодателем взносов. При низких «белых» доходах или нестабильной занятости накопить требуемое количество баллов к пенсионному возрасту бывает затруднительно», — добавил в беседе с NEWS.ru специалист.

Кроме этого, для получения страховой пенсии необходимо соблюсти условия, среди которых предоставление действительных документов в Социальный фонд, достижение заявителем пенсионного возраста.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2024 года социальные пенсии в Российской Федерации вырастут на 7,5%. Средний размер выплаты составит 13,5 тысячи рублей.

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#пенсии
#выплаты
#фонд
#рф
#россияне
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Педагог Леонтович заявил о необходимости сокращения числа контрольных в школах
01 апреля 2024, 23:32

Фото: iStock/Chinnapong

Кандидат психологических наук, председатель межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь» Александр Леонтович высказал мнение о том, что сокращение числа контрольных работ в школах окажет позитивное влияние на учеников.
«Это отрывает учащихся от прохождения материала по предметам в рамках сетки расписания. Вместо того, чтобы проходить новый материал, детям дают задания по выполнению контрольных. Учителю приходится задавать не пройдённый на уроке материал в качестве домашнего задания, и это не даёт выстроить учебный процесс в логике того материала, который надо освоить», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Леонтович.

Кроме этого, эксперт считает необходимым облегчить и домашние задания школьникам, дать детям возможность потратить время вместо выполнения заданного на дом на познавательные интересные мероприятия, такие, как экскурсии, выставки, театры и т. д.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков образовательного центра Наталья Евсеева заявила, что при получении ребёнком неудовлетворительной оценки в школе родителям необходимо, прежде всего, оказать поддержку.

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#педагог
#мероприятия
#школа
#дети
#образование
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«Навязчивая мысль»: Иноагент Троянова* заявила, что мечтает убить Путина
01 апреля 2024, 22:43

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Иноагент, актриса Яна Троянова* высказала мнение призналась, что мечтает убить российского президента Владимира Путина.
​Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев сообщил, что на иноагента Яну Троянову* могут завести уголовное дело после того, как она заявила, что «мечтает убить» президента России Владимира Путина.

«Таких грубых заявлений она себе ещё не позволяла», — прокомментировал в беседе с RT Зайцев.

Кроме того, известно, что Зайцев уже инициировал обращения в СК и прокуратуру по этому вопросу.

Ранее актриса Яна Троянова* направляла в суд иск с требованием исключить её из реестра иностранных агентов. До этого её признали иностранным агентом в ноябре 2023 года. Как тогда объясняли в российском министерстве юстиции, проживающая вне России артистка распространяла фейки о российских властях и выступала против спецоперации на Украине. Также россиянка выступала в иностранных СМИ и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации».

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*Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.
#суд
#сми
#обращения
#актриса
#ск
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Голубевод Мосолов: Для голубей страшнее голод, чем холод
01 апреля 2024, 22:25

Фото: iStock/RobertAx

Голубевод Николай Мосолов рассказал о птицах и уходе за ними.
Отмечается, что у него своя голубятня, которую он построил для птиц самостоятельно.

«Да голуби и не боятся холода. Для них куда страшнее голод. Я своих хорошо кормлю. Потому и птенцы у них рождаются даже зимой!» — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Мосолов.

Он добавил, что голуби ку него разных пород, и за всеми он тщательно ухаживает. Более того, птицы голубевода занимают почётные места на различных конкурсах.

В то же время россиян предупредили о рисках, связанных с кормёжкой городских голубей.

«Есть одно опасное заболевание — орнитоз или попугайная болезнь. Это острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Оно проявляется поражением центральной нервной системы и, бывает, легких. Это интоксикация, повышение температуры тела, увеличение размеров селезёнки, печени и т.д.» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.

По его словам, заразится можно от птиц воздушно-пылевым путём, из-за чего контактировать с ними и кормить их из рук может быть опасно.

Ранее орнитолог-любитель, натуралист Владимир Гунин заявлял, что подкармливать птиц летом и строить им скворечники зимой вредит им самим.

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#голуби
#болезнь
#птицы
#корм
#орнитолог
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Маргарита Симоньян сообщила, что знает о готовящемся на нее покушении
01 апреля 2024, 22:19

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что знает о готовящемся на нее покушении. Об этом она рассказала журналистке Надане Фридрихсон, которая опубликовала запись в своем телеграм-канале.
При этом Симоньян уточнила, что не напугана и не собирается «уходить из публичного поля».

«Я это не допускаю, я это знаю... Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — заверила свою слушательницу главред «Россия сегодня».
Год назад, 2 апреля 2023 года при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство на встречу пронесла молодая девушка, позже ее задержали.

В результате взрыва в ленинградском кафе пострадали 42 человека.

Ранее сообщалось, что ФСБ России обнародовала оперативную видеосъемку, на которой группа людей обсуждает покушения на Владимира Соловьева, Ольгу Скобееву, Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна. В ходе следственных действий все участники обсуждения были задержаны.

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#маргарита симоньян
#россия
#интервью
#журналист
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Директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев
01 апреля 2024, 21:37

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил генеральным директором Запорожской АЭС Владислава Исаева. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Новый директор, сменивший на посту Юрия Черничука, будет руководить ЗАЭС в течение ближайших двух лет. Сейчас станция находится под контролем специалистов из России.

Самая крупная атомная станция в Европе, ЗАЭС включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Обстановка на Запорожской АЭС остается спокойной вопреки всем попыткам ВСУ ее дестабилизировать.

Ранее физическая защита станции, уничтоженная при отступлении военнослужащих Украины, была полностью восстановлена. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Над хранилищем отработавшего ядерного топлива был создан специальный защитный навес, который предотвратит риск аварии для сотрудников и мирного населения, проживающего на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар.

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#запорожская аэс
#украина
#россия
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Подмосковье вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды
01 апреля 2024, 21:29

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Московская область вновь вошла в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.
Отмечается, что Подмосковье оказалось на третьей строчке рейтинга после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать комфортные условия для жизни каждого человека, особое внимание уделяем благоустройству общественных территорий. Самым главным результатом для нас является то, что перемены к лучшему чувствуют наши жители, и конечно, очень приятно, что наши старания отмечает Минстрой России. Уже шестой год подряд Московская область входит в тройку лидеров по качеству индексу качества городской среды», – заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Он отметил, что 73 из 74 городов Подмосковья имеют статус населённых пунктов с благоприятной городской средой.

Губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, поддержка которого помогает развиваться Подмосковью.

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#подмосковье
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#губернатор
#благоустройство
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