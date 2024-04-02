Байден оправдался за день трансгендеров в Пасху

kremlin
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ответ на критику насчет установления им же «дня видимости трансгендеров» в один день с пасхальным воскресеньем заявил, что он этого не делал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.
Ранее Байден объявил 31 марта «днем видимости трансгендеров» (день поддержки сменивших пол людей, защиты их от насилия и дискриминации). Такое решение подверглось критике со стороны избирательного штаба экс-президента США Дональда Трампа, а также спикера нижней палаты конгресса Майка Джонсона.
Джонсона, в частности, назвал это «возмутительным».
Байден, парируя критику Джонсона, ответил, что совершенно неосведомлен насчет ситуации. А на уточняющий вопрос журналистов и вовсе ответил: «я этого не делал».
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позже заявила, что празднование «дня трансгендера» и католической Пасхи выпало на одно число случайно.
Читайте также:
Bloomberg: Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США
Байден пообещал принять закон об однополых браках для счастливой жизни будущего ЛГБТ* поколения
Express: Байден заявил о несуществующей железной дороге на упавшем в США мосту
* Запрещенное в России экстремистское движение
Джонсона, в частности, назвал это «возмутительным».
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позже заявила, что празднование «дня трансгендера» и католической Пасхи выпало на одно число случайно.
Читайте также:
Bloomberg: Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США
Байден пообещал принять закон об однополых браках для счастливой жизни будущего ЛГБТ* поколения
Express: Байден заявил о несуществующей железной дороге на упавшем в США мосту
* Запрещенное в России экстремистское движение
Бернст Ю.