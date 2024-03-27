Express: Байден заявил о несуществующей железной дороге на упавшем в США мосту

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Президент США Джо Байден оказался в центре скандала после того, как заявил о своих многочисленных поездках на поезде через обрушившийся мост в городе Балтимор. Как сообщает издание Express, на том мосту никогда не существовало железнодорожных путей.
Ранее сообщалось, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта рухнул в Балтиморе после того, как опору моста протаранил контейнеровоз. На момент аварии по мосту двигался поток автомобилей, несколько из них с большой высоты упали в воду.
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Мария Федоровцева