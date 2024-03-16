Байкальская провидица назвала дату расцвета России

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Любовь Мореходова, которая вот уже много лет одна живёт в байкальской глуши, предсказала, когда Россия придёт к расцвету. С ней побеседовал корреспондент «России 1».
Местные говорят, что у Мореходовой есть дар предвиденья. Избравшая образ жизни отшельницы женщина способна видеть будущее.
Несмотря на отшельнический образ жизни, Мореходова внимательно следит за происходящим в мире. По её словам, Россия с каждым годом становится всё более сильным государством.
Она также призвала русский народ больше трудиться и рожать детей. Мореходова убеждена, что именно так удастся сделать страну сильнее и обеспечить рост экономики.
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«В 2025 году будет расцвет нашей Родины и государства. И все наши республики будут связаны друг с другом. Благодаря санкциям до людей дошло, что надо трудиться, так что они нам помогли продвинуться. Мир надеялся, что мы развалимся и нас голыми ручками возьмут за горло — не получилось», — заявила она, подчеркнув, что Россию ничем не испугаешь.
Она также призвала русский народ больше трудиться и рожать детей. Мореходова убеждена, что именно так удастся сделать страну сильнее и обеспечить рост экономики.
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Евгения Парфентьева