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«Лишь бы не обрушить»: Демограф о намерениях поднять рождаемость за шесть лет

Демограф Ткаченко: Поднять рождаемость за шесть лет в РФ невозможно
01 марта 2024, 14:45
Фото: istock / NataliaDeriabina

Фото: istock / NataliaDeriabina

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию обратил внимание на проблему снижения рождаемости в стране и заявил о ряде мер для ее решения. По словам президента, устойчивого роста рождаемости Россия должна достигнуть в горизонте ближайших шести лет.

АНО «Институт Демографического Развития и Репродуктивного Потенциала» Руслан Ткаченко в разговоре с «Радио 1» рассказал, насколько реально достигнуть поставленной президентом цели.

Демограф отметил, что повышение рождаемости – это управленческий параметр и все демографические программы работают в долгосрочной перспективе.


«До этого были задания губернаторам и правительству повышать экономику, ВВП и так далее. Некоторые вещи взаимоисключающие. То есть повышение ВВП может привести к снижению рождаемости. Вопрос, что для вас принципиально важно – ВВП или рождаемость? Смена именно параметра, чтобы мерить не по деньгам, а по родившимся людям, заставит на местах вводить реально демографические инструменты. Сейчас ни в одном регионе серьезных демографических инструментов нет», — заявил Ткаченко.
Эксперт отметил, что в ближайшее время успеха в этом вопросе можно достичь только ограничив аборты — вывести их из ОМС или запретить делать в коммерческих клиниках. За счет этого будет рост рождаемости, все остальные инструменты долговременны, подчеркнул демограф.

Кому адресовано послание о повышении рождаемость?

Российский лидер неоднократно заявлял, что многодетные семьи должны стать нормой в обществе. Ткаченко отметил, что Путин дает направление целому пласту власти, куда входят различные эксперты: те, кто пишет методички, те, кто подготавливает законы и, те, кто потом их реализовывает. Поэтому заявление главы государства не могут напугать молодое поколение, так как они направлены в первую очередь на правительство и регионы, которые могут влиять на жизнь общества.

В качестве примера эксперт привел старую традицию приема родов в родильных домах и травматичные роды для женщин. Так, первородящие сталкиваются с негативным опытом родов и больше не хотят рожать. Послание президента адресовано министрам здравоохранения, главврачам, врачам, чтобы они меняли данные технологии родовспоможения, отметил специалист.

Когда рожать?

Демограф отметил, что на принятие решения о рождении ребенка влияет множество факторов. И демография не отвечает на данный вопрос, поскольку является наукой о закономерностях численного развития населения.

«Этим параметром занимается не демография. Демография – это статистика, которая на основании форм и коэффициентов показывает, куда идет тенденция, исходя из того, что есть столько-то людей одного возраста, столько-то людей другого возраста, столько-то женщин, столько-то мужчин, и по математической модели будет столько-то детей», — пояснил Ткаченко.
На ценность семьи может повлиять перестройка большого количества отраслей. К примеру, послабления налоговых вычетов, изменение направления рекламы, изменения товаров и так далее.

«Отсюда и проблема демографии — сейчас будет плановое снижение рождаемости. Конкретно в моменте его можно как-то остановить через какие-нибудь ограничения абортов. Других реальных способов остановить резкое падение рождаемости не будет. Но в более длинной перспективе уже идёт на разных местах. Вот сейчас, допустим, пошли предложения сделать детсадики сразу в ВУЗах. Давно предлагали сделать такие вещи, чтобы не было дилеммы рожать или учиться. Пожалуйста, учись и рожать. То есть это тоже можно организовать», — рассказал он.
Демограф также отметил, что выплаты не являются базовым инструментом. Для повышения рождаемости необходимо вводить новые меры поддержки, которые обеспечат долгосрочную поддержку и создание условий для семей.


Статистика и вывод

«Чтобы рождаемость росла, нужен суммарный коэффициент рождаемости — 2,1. А у нас в хорошие годы, лет 10 назад, было 1,7. А сейчас уже ближе к 1,3. То есть нужно 2,1 — на одну женщину два ребенка. Логично, потому что муж с женой это два человека, которые рожают двух детей. То есть, получается, восполнение произошло. А у нас на жену и мужа один ребенок. Значит, в следующем поколении в два раза меньше. Чтобы восполнить рождаемость, ее увеличить, за шесть лет точно не получится. Нам едва ли удастся сохранить этот уровень, чтобы он не рухнул ниже», — пояснил Ткаченко.
Он обратил внимание, что сейчас вопрос не в том, чтобы восстановить рождаемость на точке, чтобы население не уменьшалось, а хотя бы не обрушить текущую рождаемость. В рамках шести лет остановить снижение рождаемости можно, а вот поднять на уровень воспроизводства — это уже очень серьезная программа, подчеркнул демограф. Маловероятно, что за шесть лет в России выработают конкретный комбинационный план. Чтобы выйти на уровень, когда рождаемость такая же, как смертность, необходима всероссийская программа, в которой будут участвовать все.

«А вот остановить катастрофическое падение рождаемости за 6 лет можно. Если чем-то не заняться, то будет реально катастрофическое падение рождаемости», — подытожил специалист.
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В России подешевеет препарат для лечения рака
Цена на российский препарат против рака «Фирелбин» снизится
01 марта 2024, 15:42

Фото: istockphoto/kan2d

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик «Фирелбин», пишут «Известия».
Согласно новым ценам, стоимость препарата для лечения рака снижена на 14% относительно цен на иностранный оригинальный препарат «Навельбин».

Новая отпускная цена упаковки «Фирелбина», содержащей одну капсулу в дозировке 20 мг, составила 2436 рублей.

Представители ФАС отметили, что утверждение новых цен способствует повышению доступности лекарства для населения после истечения срока действия патента на оригинальный препарат. По этим ценам препарат должен будет предоставляться бесплатно в медицинских учреждениях в рамках государственных программ бесплатной медицинской помощи.

Ранее в ФАС сообщили о снижении стоимости противоэпилептического препарата под международным непатентованным наименованием (МНН) «Лакосамид». Новые цены снизились на 18% относительно цен на иностранный оригинальный препарат «Вимпат». Стоимость упаковки «Лаксовела», содержащей 14 таблеток в дозировке 50 мг, составила 175 рублей.

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#цены
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Актера Юрия Яковлева задержали с наркотиками
Актера из «Улиц разбитых фонарей» Яковлева задержали с мефедроном
01 марта 2024, 15:35

Фото: iStock/DedMityay

В Москве актера Юрия Яковлева задержали при попытке спрятать пакет с наркотическим веществом, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Инцидент произошел 1 марта.
По словам свидетелей, Яковлев, заметив патрульную машину, что-то выбросил в сугроб. После осмотра места полицейские обнаружили под кустом пакет, завернутый изолентой, в котором находилось неизвестное вещество.

Экспертиза показала, что масса найденного вещества составляет 1,96 грамма и является мефедроном. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Юрий Яковлев известен своими ролями в сериалах «Лесник», «Дикий», «Тяжелый песок» и других, а также участием в фильме «Ночной дозор».

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В Подмосковье рыбаков предупредили, что выход на лед в оттепель опасен
01 марта 2024, 15:28

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили, что перепады температур особенно опасны для любителей зимней рыбалки. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Подмосковные спасатели провели ряд мероприятий по оценке состояния и толщины ледяного покрова на территории региона.

«За прошедшие сутки спасатели провели замеры ледяного покрова, который в большинстве своем составляет свыше десяти сантиметров, но из-за оттепелей увеличилось количество промоин и проталин, которые образуются в дневное время суток, а ночью их затягивает льдом и это опасно. Специалисты объяснили, что днем наблюдается плюсовая температура, из-за чего начинает активно таять ледовая поверхность, структура которой меняется и это негативно сказывается на ее прочности. Уже сейчас можно наблюдать, что ледяной панцирь стал пористым, непрочным и быстро проламывается под механическим воздействием», — поделился начальник территориального управления Владимир Ермаков.

Стоит отметить, что перед выходом на лед человек обязан проверить ​его прочность при помощи подручных средств или ​вовсе отказаться от данного решения.

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В Ленинском округе ввели в эксплуатацию дом на 1,7 тыс. квартир
01 марта 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой дом, состоящий из нескольких секций разной этажности, ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Римский» на территории Ленинского городского округа, в новостройке расположено 1754 квартиры, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь здания с корпусами от восьми до 16 этажей составляет более 150 тысяч квадратных метров. На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения, на нулевом и подземном этаже расположено 480 кладовок. Есть также подземный паркинг на 215 машин. Кроме того, одновременно с домом в эксплуатацию сдан паркинг на 999 машин», — говорится в сообщении.
Дом является энергоэффективным. Он, как и другие здания ЖК, выполнен в стиле исторической застройки итальянских городов. Во дворе обустроены детские площадки, места для отдыха и занятий спортом.

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#ленинский городской округ
#строительство
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#новостройка
#минжилполитики мо
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В Ленинском округе построят многоуровневый паркинг более чем на тысячу машин
01 марта 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоуровневый паркинг на 1024 машиноместа построят рядом с Калиновской улицей в деревне Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Площадь паркинга составит около 22,8 тыс. квадратных метров. На первом этаже здания планируется разместить магазины, кафе, офис и автомойку на три машины. Кроме того, предусмотрены и другие помещения под сдачу в аренду площадью от 27 до 188 квадратных метров», — отмечается в сообщении.
Входные группы сделают на одном уровне с землёй – в рамках концепции создания безбарьерной среды.

Территория паркинга будет благоустроена, в планах озеленение и размещение площадок для отдыха. Кроме того, будет организована плоскостная парковка.

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#ленинский городской округ
#строительство
#парковка
#мособлархитектура
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В Госдуме рассказали о мерах поддержки ветеранов СВО
Депутат Нилов: Мы не должны получить афганский синдром
01 марта 2024, 14:20

Фото: iStock/Prostock-Studio

Рабочая группа по специальной военной операции представила доклад президенту России Владимиру Путину, в котором содержатся предложения о новых мерах поддержки участников Специальной военной операции (СВО) и их семей.
О новых вызовах, с которыми сталкиваются участники СВО, и о том, какие меры могут быть приняты для изменения отношения общества к ветеранам, рассказал член рабочей группы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью для NEWS.ru.

Нилов отметил, что ветераны СВО иногда сталкиваются с негативным отношением со стороны общества, что может проявляться в отказе в доступе в заведения или даже в насилии со стороны неадекватных граждан. Он подчеркнул важность терапевтической и психологической поддержки для участников СВО, особенно для тех, кто находится в группе риска.

Специалист также отметил, что реабилитация после ранений является одной из важнейших задач для ветеранов СВО. Он выразил необходимость индивидуального подхода к решению этого вопроса, особенно в сфере предоставления протезов. Нилов поддержал инициативу предоставления специально оборудованных автомобилей в качестве технического средства реабилитации по медицинским показаниям.

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До конца года в Мытищах появится детсад на 260 мест
01 марта 2024, 14:15

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

До конца 2024 года в ЖК «Новое Медведково» построят новый детсад на 260 мест, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. По её словам, социальный объект очень нужен жителям микрорайона 17А, поэтому сроки строительства держат на контроле.
«На площадке завершены монолитные и кладочные работы, ведётся устройство внутренних инженерных систем. Внутри здания запущено временное отопление, рабочие приступили к черновой отделке. До конца марта планируется закрыть тепловой контур, после чего начнётся отделка фасада», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Садик будет трёхэтажным, корпус рассчитан на 11 групп. Прилегающую территорию планируют благоустроить летом. По словам главы муниципалитета, на территории появятся веранды для прогулок и игровые площадки.

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#строительство
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#подмосковье
#московская область
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Воробьёв: В Московской области к новому учебному году отремонтируют 42 школ и 23 детсада
01 марта 2024, 14:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье к новому учебному году проведут капитальный ремонт в 42 школах и 23 детских садах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Работы ведутся в рамках президентской программы капремонта.
«Подмосковье – самый быстрорастущий регион в стране, и чтобы успевать за этими темпами, важно больше строить и обновлять наших школ и детсадов. В этом направлении мы сегодня лидируем, и хорошим подспорьем стала президентская программа капремонта. Вчера во время послания Федеральному собранию президент также затрагивал эту тему. Важно дать одинаковые возможности для ребят и в городе, и в небольшом посёлке», – отметил глава региона.
Он напомнил, что только за предыдущие два года в Подмосковье удалось обновить 130 школ, около 40 детсадов и более 10 колледжей.
«У нас есть настоящие школы-жемчужины, где учились и преподавали несколько поколений жителей. Важно сохранить их самобытность и атмосферу, но при этом обновить, сделать современными, привести к единому стандарту. К 1 сентября мы капитально отремонтируем ещё 42 школы и 23 детсада. В планах на ближайшие три года – 140 школ, 50 садиков и 16 колледжей», – поделился планами Воробьёв.
Среди образовательных учреждений, которые откроют двери для учащихся в этом году, – гимназия №4 в городском округе Подольск. К 1 сентября также завершат капремонт лицея №1 им. А. Блока в Солнечногорске, здание которого было построено в 1961 году.

В городскому округе Щёлково в этом году обновят здание школы №3. Оценить изменения смогут более 1 тыс. школьников.

Также в 2024-м капитально отремонтируют детсад «Улыбка» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, куда ходят 310 ребят.

В госпрограмму вошло и дошкольное отделение СОШ №1 в Реутове, где капремонт.

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#капремонт
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Симоньян опубликовала расшифровку разговора военных ФРГ об атаке на Крымский мост
01 марта 2024, 14:07

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.
Один из офицеров заявил, что обсуждается возможность поездки на Украину 21 февраля, чтобы с представителями Киева скоординировать удары по России.

Немецкие военные обсуждали возможность атаки ракетами при помощи истребителя Dassault Rafale.

В разговоре звучали планы по нанесению удара по Крымскому мосту. Один из участников разговора выразил сомнения по факту того, получится ли удар по мосту достаточно эффективным, и задал вопрос: сколько ракет на него уйдет? «Для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», заявил один ​из военных.

Симоньян уточнила, что диалог состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

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