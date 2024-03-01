«Лишь бы не обрушить»: Демограф о намерениях поднять рождаемость за шесть лет

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Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию обратил внимание на проблему снижения рождаемости в стране и заявил о ряде мер для ее решения. По словам президента, устойчивого роста рождаемости Россия должна достигнуть в горизонте ближайших шести лет.
АНО «Институт Демографического Развития и Репродуктивного Потенциала» Руслан Ткаченко в разговоре с «Радио 1» рассказал, насколько реально достигнуть поставленной президентом цели.
Демограф отметил, что повышение рождаемости – это управленческий параметр и все демографические программы работают в долгосрочной перспективе.
«До этого были задания губернаторам и правительству повышать экономику, ВВП и так далее. Некоторые вещи взаимоисключающие. То есть повышение ВВП может привести к снижению рождаемости. Вопрос, что для вас принципиально важно – ВВП или рождаемость? Смена именно параметра, чтобы мерить не по деньгам, а по родившимся людям, заставит на местах вводить реально демографические инструменты. Сейчас ни в одном регионе серьезных демографических инструментов нет», — заявил Ткаченко.Эксперт отметил, что в ближайшее время успеха в этом вопросе можно достичь только ограничив аборты — вывести их из ОМС или запретить делать в коммерческих клиниках. За счет этого будет рост рождаемости, все остальные инструменты долговременны, подчеркнул демограф.
Кому адресовано послание о повышении рождаемость?Российский лидер неоднократно заявлял, что многодетные семьи должны стать нормой в обществе. Ткаченко отметил, что Путин дает направление целому пласту власти, куда входят различные эксперты: те, кто пишет методички, те, кто подготавливает законы и, те, кто потом их реализовывает. Поэтому заявление главы государства не могут напугать молодое поколение, так как они направлены в первую очередь на правительство и регионы, которые могут влиять на жизнь общества.
В качестве примера эксперт привел старую традицию приема родов в родильных домах и травматичные роды для женщин. Так, первородящие сталкиваются с негативным опытом родов и больше не хотят рожать. Послание президента адресовано министрам здравоохранения, главврачам, врачам, чтобы они меняли данные технологии родовспоможения, отметил специалист.
Когда рожать?Демограф отметил, что на принятие решения о рождении ребенка влияет множество факторов. И демография не отвечает на данный вопрос, поскольку является наукой о закономерностях численного развития населения.
«Этим параметром занимается не демография. Демография – это статистика, которая на основании форм и коэффициентов показывает, куда идет тенденция, исходя из того, что есть столько-то людей одного возраста, столько-то людей другого возраста, столько-то женщин, столько-то мужчин, и по математической модели будет столько-то детей», — пояснил Ткаченко.На ценность семьи может повлиять перестройка большого количества отраслей. К примеру, послабления налоговых вычетов, изменение направления рекламы, изменения товаров и так далее.
«Отсюда и проблема демографии — сейчас будет плановое снижение рождаемости. Конкретно в моменте его можно как-то остановить через какие-нибудь ограничения абортов. Других реальных способов остановить резкое падение рождаемости не будет. Но в более длинной перспективе уже идёт на разных местах. Вот сейчас, допустим, пошли предложения сделать детсадики сразу в ВУЗах. Давно предлагали сделать такие вещи, чтобы не было дилеммы рожать или учиться. Пожалуйста, учись и рожать. То есть это тоже можно организовать», — рассказал он.Демограф также отметил, что выплаты не являются базовым инструментом. Для повышения рождаемости необходимо вводить новые меры поддержки, которые обеспечат долгосрочную поддержку и создание условий для семей.
Статистика и вывод
«Чтобы рождаемость росла, нужен суммарный коэффициент рождаемости — 2,1. А у нас в хорошие годы, лет 10 назад, было 1,7. А сейчас уже ближе к 1,3. То есть нужно 2,1 — на одну женщину два ребенка. Логично, потому что муж с женой это два человека, которые рожают двух детей. То есть, получается, восполнение произошло. А у нас на жену и мужа один ребенок. Значит, в следующем поколении в два раза меньше. Чтобы восполнить рождаемость, ее увеличить, за шесть лет точно не получится. Нам едва ли удастся сохранить этот уровень, чтобы он не рухнул ниже», — пояснил Ткаченко.Он обратил внимание, что сейчас вопрос не в том, чтобы восстановить рождаемость на точке, чтобы население не уменьшалось, а хотя бы не обрушить текущую рождаемость. В рамках шести лет остановить снижение рождаемости можно, а вот поднять на уровень воспроизводства — это уже очень серьезная программа, подчеркнул демограф. Маловероятно, что за шесть лет в России выработают конкретный комбинационный план. Чтобы выйти на уровень, когда рождаемость такая же, как смертность, необходима всероссийская программа, в которой будут участвовать все.
«А вот остановить катастрофическое падение рождаемости за 6 лет можно. Если чем-то не заняться, то будет реально катастрофическое падение рождаемости», — подытожил специалист.Читайте также:
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