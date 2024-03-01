«Лишь бы не обрушить»: Демограф о намерениях поднять рождаемость за шесть лет

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию обратил внимание на проблему снижения рождаемости в стране и заявил о ряде мер для ее решения. По словам президента, устойчивого роста рождаемости Россия должна достигнуть в горизонте ближайших шести лет.