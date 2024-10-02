С 8 по 29 октября состоится VII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

Фото: Министерство образования Московской области
С 8 по 29 октября 2024 года пройдёт седьмой ежегодный Всероссийский онлайн-тест по финансовой грамотности, а Банк России выступает организатором мероприятия, сообщает Министерство образования Московской области.
Участники смогут оценить свои знания в области финансов и получить именной сертификат за успешное выполнение заданий.
Тестирование можно пройти самостоятельно или всей семьёй. Задания различаются по количеству и сложности в зависимости от возраста участников, а для тех, кто уверен в своих знаниях, предусмотрен продвинутый уровень сложности.
Дети младшего школьного возраста смогут выполнить интересные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят их с основами финансовой грамотности.
Ученики 7–11 классов с 15 по 17 октября пройдут олимпиадное тестирование. Участники, успешно справившиеся с ним, смогут без дополнительных испытаний попасть в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» от НИУ ВШЭ. Победители этой олимпиады получат льготы при поступлении в ВУЗы.
Время прохождения личного тестирования составляет не более 20 минут, олимпиадного — 40 минут, а семейного — до одного часа. Количество попыток не ограничено.
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Тестирование можно пройти самостоятельно или всей семьёй. Задания различаются по количеству и сложности в зависимости от возраста участников, а для тех, кто уверен в своих знаниях, предусмотрен продвинутый уровень сложности.
Дети младшего школьного возраста смогут выполнить интересные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят их с основами финансовой грамотности.
Ученики 7–11 классов с 15 по 17 октября пройдут олимпиадное тестирование. Участники, успешно справившиеся с ним, смогут без дополнительных испытаний попасть в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» от НИУ ВШЭ. Победители этой олимпиады получат льготы при поступлении в ВУЗы.
Время прохождения личного тестирования составляет не более 20 минут, олимпиадного — 40 минут, а семейного — до одного часа. Количество попыток не ограничено.
Читайте также:
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Дайана Хусинова