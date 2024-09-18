«Диктант здоровья» написали уже более 15 тысяч жителей Подмосковья

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Акция «Диктант здоровья», направленная на популяризацию здорового образа жизни, проводится в России с 16 по 21 сентября, в Подмосковье в акции приняли участие уже свыше 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Первыми в регионе участниками акции стали ученики 11 класса многопрофильной лингвистической гимназии № 33 города Мытищи совместно с телеведущей и комментатором телеканала «Матч ТВ» Натальей Кларк», — отмечается в сообщении.«Диктант здоровья» можно написать в онлайн-режиме — на сайте акции. Участникам предстоит ответить на 39 вопросов по таким темам, как правила личной гигиены, профилактика вирусно-инфекционных заболеваний, санитарно-гигиенические нормы и здоровое питание. Прошедшие тестирование получат электронный сертификат.
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