С 24 сентября по 27 октября пройдёт онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С 24 сентября по 27 октября пройдёт пятая Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Онлайн-турнир проверяет и улучшает знания правил дорожного движения у учеников 1–9 классов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Безопасность детей – один из наших главных приоритетов. В этом направлении по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано. Также особое внимание уделяем просветительским мероприятиям, которые направлены на повышение уровня знаний о дорожном движении и поведении на дорогах. В том числе в рамках нацпроекта ежегодно проводится всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», где школьники могут закрепить свои знания ПДД. За четыре года проверили свою дорожную грамотность более 15 миллионов участников», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Чтобы предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм, Госавтоинспекция проводит различные мероприятия, цель которых — научить детей правильно вести себя на дорогах. Например, на олимпиаде особое внимание уделяется навыкам безопасного поведения на пешеходных переходах, в транспорте и при использовании средств индивидуальной мобильности.
Безопасность на дорогах повышается не только благодаря знанию правил дорожного движения, но и благодаря хорошему состоянию дорог. За пять лет реализации национального проекта было отремонтировано более четырёх тысяч участков дорог, ведущих к образовательным и развлекательным учреждениям. Эта работа продолжается и в текущем году.«Правовое информирование детей по тематике безопасности дорожного движения, привитие им навыков безопасного поведения на дорогах — приоритетное направление деятельности Госавтоинспекции, которое осуществляется во взаимодействии с органами образования. Задания онлайн-олимпиады позволяют ее участникам в интерактивной форме проверить свои знания и получить новые по основам правил дорожного движения. Самая важная задача олимпиады — снижение детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий», — отметил начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Участие в Олимпиаде бесплатное и проходит на образовательной платформе Учи.ру.«При формировании перечня объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» школьные маршруты — всегда в приоритете. В этом году благодаря нацпроекту мы планируем привести к нормативу 920 таких объектов общей протяженностью 3,1 тыс. км», — прокомментировал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.
Больше информации об Олимпиаде доступно на сайте.
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