Банк России проведёт соцопрос для изучения финансового поведения россиян

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Центральный банк Российской Федерации (Банк России) заказал исследовательскому центру ООО «Демоскоп» проведение всероссийского социологического опроса. Респондентами станут шесть тысяч представителей домохозяйств страны.
Цель проведения этого исследования — получение детальной и подробной информации об их финансовом поведении. Тема опроса так и обозначена: «Всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам» (шестая волна). С результатами аналогичного анкетирования российских домохозяйств за 2022 год можно ознакомиться на сайте Центробанка по ссылке http://www.cbr.ru/ec_research/vserossiyskoe-obsledovanie-domokhozyaystv-po-potrebitel-skim-finansam/.
Представители регулятора объяснили важность проведения такого исследования несколькими причинами. Прежде всего, важно понимать, насколько люди располагают знаниями и навыками для того, чтобы принимать финансово грамотные решения в нынешней финансово-экономической ситуации в стране, а также в какой мере они применяют эти познания на практике.
Кроме того, опрос поможет определить степень влияния экономических и социальных программ на финансовое поведение и как оно корректируется в связи с различными институциональных изменений.
Также обследование предоставит информацию о том, какими именно финансовыми услугами пользуются разные возрастные и социальные группы населения страны и какова эффективность их использования.
Полученная в результате опроса информация буде использоваться Банком России при принятии решений в области кредитно-денежной политики, макропруденциальной политики, а также при решении вопросов регулирования и развития финансового рынка. Правительство РФ использует данные исследования в области финансовой политики, пенсионной, жилищной, социальной и других сферах.
Опрос будет проводиться с 1 марта по 1 августа 2024 года в областных центрах, больших и малых городах, посёлках, сёлах и деревнях в разных субъектах Российской Федерации. Дополнительную информацию можно уточнить в Департаменте исследований и прогнозирования Банка России по адресу электронной почты dip1@cbr.ru (с пометкой опрос домохозяйств).
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Представители регулятора объяснили важность проведения такого исследования несколькими причинами. Прежде всего, важно понимать, насколько люди располагают знаниями и навыками для того, чтобы принимать финансово грамотные решения в нынешней финансово-экономической ситуации в стране, а также в какой мере они применяют эти познания на практике.
Также обследование предоставит информацию о том, какими именно финансовыми услугами пользуются разные возрастные и социальные группы населения страны и какова эффективность их использования.
Полученная в результате опроса информация буде использоваться Банком России при принятии решений в области кредитно-денежной политики, макропруденциальной политики, а также при решении вопросов регулирования и развития финансового рынка. Правительство РФ использует данные исследования в области финансовой политики, пенсионной, жилищной, социальной и других сферах.
Опрос будет проводиться с 1 марта по 1 августа 2024 года в областных центрах, больших и малых городах, посёлках, сёлах и деревнях в разных субъектах Российской Федерации. Дополнительную информацию можно уточнить в Департаменте исследований и прогнозирования Банка России по адресу электронной почты dip1@cbr.ru (с пометкой опрос домохозяйств).
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Александр Бойцов