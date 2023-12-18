Центробанк: Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с марта 2022 года

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Инфляционные ожидания жителей России на год вперёд выросли в декабре до 14,2% по сравнению с ноябрём, когда эта цифра составляла 12,2%. Это максимальный показатель с марта 2022 года.
Эти цифры были получены в результате исследования, проведённого Фондом Общественное Мнение (инФОМ) по заказу Банка России. В марте прошлого года показатель инфляционных ожиданий россиян составлял 18,3%, что стало наивысшим уровнем с декабря 2010 года.
Одновременно наблюдаемая населением страны инфляция ускорила рост — с 15,1% месяцем ранее до 17% в текущем месяце, тем самым достигнув максимума с ноября прошлого года. Согласно официальному прогнозу Центробанка, с учётом проводимых мероприятий кредитно-денежной политики, годовая инфляция в нынешнем году составит 7-7,5% и опустится до 4-4,5% в 2024 году.
Инфляционные ожидания — один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по изменению ключевой ставки.
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Одновременно наблюдаемая населением страны инфляция ускорила рост — с 15,1% месяцем ранее до 17% в текущем месяце, тем самым достигнув максимума с ноября прошлого года. Согласно официальному прогнозу Центробанка, с учётом проводимых мероприятий кредитно-денежной политики, годовая инфляция в нынешнем году составит 7-7,5% и опустится до 4-4,5% в 2024 году.
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Александр Бойцов