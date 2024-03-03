Baza: Врачи спасли мочевой пузырь подростка, засунувшего в пенис три магнита

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Врачи из Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в подмосковных Люберцах спасли мочевой пузырь подростка, который вставил в пенис три крошечных магнита. Об этом сообщил в субботу Telegram-канал Baza.
Тем не менее, опорожнить мочевой пузырь нужно было как можно скорее, иначе он мог взорваться из-за скопившейся жидкости. Сначала врачи сделали это, а затем сделали операцию и удалили магниты. Как выяснилось, между ними застрял слой уретры, который мог подвергнуться некрозу и отмереть из-за созданного магнитами давления. В итоге, юноше повезло: его половой орган остался в целости и сохранности.
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